Сотрудник морга в Горловке не смог говорить с ОБСЕ без разрешения боевиков

Сотрудник морга в Горловке не смог предоставить информацию наблюдателям ОБСЕ без разрешения боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии.



«14 ноября сотрудник (мужчина неустановленного возраста) морга при больнице № 2 в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) по телефону сообщил команде Миссии, что сможет поделится информацией о жертве среди гражданского населения (о которой сообщалось), если СММ сначала обратится к лицам, которым принадлежит фактический контроль», — говорится в отчете.