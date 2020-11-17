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Степанов: Если отменить карантин, то будет 30 тысяч больных COVID-19 каждый день

17 ноября 2020, 09:59

Степанов: Если отменить карантин, то будет 30 тысяч больных COVID-19 каждый день

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в случае отмены карантина заболеваемость COVID-19 возрастет до 30 тысяч больных в сутки, что приведет к коллапсу медицинской системы Украины. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Он отметил, что ни одна страна мира не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий.

«Вирус передается от одного человека к другому, и очень важно именно прервать эту цепь передачи болезни», — добавил Степанов и отметил, что европейские страны вводят полный локдаун — и дольше, чем на три недели.

Кроме того, по данным главы Минздрава, наблюдаются осложнения во время течения COVID-19 у молодых людей. Он говорит, что правительство «вынуждено находить те противоэпидемические мероприятия и предлагать их вместе с эпидемиологами, исходя из нашей экономической ситуации».

Ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об отмене решения Кабмина о введении «карантина выходного дня». Депутаты должны рассмотреть этот проект постановления на заседании сегодня, 17 ноября.

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