«ДНР»: 151 новый случай коронавируса и 18 смертей

Так называемый минздрав группировки «ДНР» за сутки зарегистрировал 151 новый случай инфицирования коронавирусом, а также 18 смертей вследствие осложнений.



Отмечается, что умерли мужчины в возрасте от 53 до 80 лет и женщины в возрасте от 58 до 84 лет.



Всего по состоянию 17 ноября группировка признает 9110 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 4043 пациента, выписаны — 4237 человек, летальных случаев — 830.



За сутки выявлен 121 случай пневмоний, на 60 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 91. Всего на лечении 1961 пациент с пневмониями, из них 514 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

На подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 17724 заболевших коронавирусом. Из них 6129 человек выздоровели, а 275 умерли.