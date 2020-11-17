Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: 151 новый случай коронавируса и 18 смертей

17 ноября 2020, 10:13

«ДНР»: 151 новый случай коронавируса и 18 смертей

Так называемый минздрав группировки «ДНР» за сутки зарегистрировал 151 новый случай инфицирования коронавирусом, а также 18 смертей вследствие осложнений.

Отмечается, что умерли мужчины в возрасте от 53 до 80 лет и женщины в возрасте от 58 до 84 лет.

Всего по состоянию 17 ноября группировка признает 9110 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 4043 пациента, выписаны — 4237 человек, летальных случаев — 830.

За сутки выявлен 121 случай пневмоний, на 60 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 91. Всего на лечении 1961 пациент с пневмониями, из них 514 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

На подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 17724 заболевших коронавирусом. Из них 6129 человек выздоровели, а 275 умерли.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:30
Россия отказалась повлиять на «ЛНР» в вопросе открытия двух КПВВ
10:13
«ДНР»: 151 новый случай коронавируса и 18 смертей
08:57
«ЛНР»: число умерших от коронавируса возросло до 126
23:02
Сотрудник морга в Горловке не смог говорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
12:47
Умерла начальница «центра занятости ДНР»
11:46
Какие КПВВ на Донбассе работают сегодня: данные ГПСУ
21:44
Главные новости Донбасса за неделю
16:15
В Донецке отменили вечер украинского рока после «негативных отзывов»
12:49
Боевики завтра откроют КПВВ под Донецком
11:54
В ОРДО еще 171 человек заразился COVID-19, за сутки 21 пациент умер
10:33
«ЛНР»: Восемь человек заболели и один умер от COVID-19
21:25
Срыв открытия КПВВ и «план Кравчука» для Донбасса. Что дальше? ►
все новости
12:57
Минздрав: Больница обязана предоставить помощь заболевшему COVID-19, даже если у него нет семейного врача
12:32
Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА, разместив там флаг «Новороссии»
12:30
Россия отказалась повлиять на «ЛНР» в вопросе открытия двух КПВВ
11:31
Шмыгаль: Если «карантин выходного дня» не поможет, то через три недели может быть 20 тысяч заболевших в день
10:59
В ВСУ за сутки выявлены 129 новых случаев COVID-19, один заболевший умер
10:24
Кабмин выделил деньги на мобильные госпитали в Краматорске и еще двух городах Украины
10:13
«ДНР»: 151 новый случай коронавируса и 18 смертей
09:59
Степанов: Если отменить карантин, то будет 30 тысяч больных COVID-19 каждый день
09:54
Коронавирус в Донецкой области: 20 смертей и 520 заболевших за сутки
09:18
В Авдеевке нашли схрон с гранатометами и минами
08:57
«ЛНР»: число умерших от коронавируса возросло до 126
08:22
В Украине выявили еще 11968 заболевших коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
16 ноября, 09:50
Дайджест НД: Языковой скандал, насилие военных над женщинами на Донбассе ►
15 ноября, 18:16

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция