В ВСУ за сутки выявлены 129 новых случаев COVID-19, один заболевший умер

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из ранее заболевших военнослужащих скончался. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«Военнослужащий ВСУ заболел 14 октября 2020 года, лечился самостоятельно, за помощью обратился 19 октября 2020 года, и в дальнейшем был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с диагнозом: коронавирусная болезнь COVID-19, внебольничная правосторонняя пневмония. 17 ноября 2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата», — говорится в сообщении.



Отмечается, что умерший имел хронические сопутствующие заболевания.



Среди заболевших за минувшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 22 человека. На лечении дома, под контролем медицинской службы, находятся 107 человек.



Всего по состоянию на 17 ноября в ВСУ коронавирусом болеет 2401 человек. Из них выздоровели 5614 человек, летальных случаев — 24. На изоляции, в том числе самоизоляции — 368 человек.