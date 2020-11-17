Минздрав: Больница обязана предоставить помощь заболевшему COVID-19, даже если у него нет семейного врача

Больница обязана предоставить медицинскую помощь пациенту с коронавирусом, даже если у него нет декларации с семейным врачом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Если у вас нет семейного врача, но вы заболели COVID-19, то вам обязана амбулатория предоставить медицинскую помощь», — сказал он.



По словам министра, декларацию с семейным врачом можно будет заключить после выздоровления.



Степанов отметил, что эти нововведения закреплены в постановлении правительства, которое вступило в силу накануне.



Помимо этого, постановление предусматривает повышение зарплаты для семейных врачей.



«Ранее капитационная ставка на одного больного составляла 600 гривен, сейчас, начиная с 1 ноября и до конца года, она будет составлять 651 гривну», — отметил министр.