В Луганской области подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Умерли шесть человек

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Умерли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений скончались 60-летний и 80-летний мужчины, 71-летняя женщина из Северодонецка; 71-летняя женщина из Марковского района; 71-летний мужчина из Троицкого района; 51-летняя женщина из Попаснянского района.



16 новых случаев выявили в Северодонецке, 12 в Лисичанске, шесть в Попаснянском районе, по три в Новоайдарском и Сватовском районах, по два в Старобельском и Кормянском районах, по одному в Новопсковском районе и Рубежном.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 5215 человек. Из них выздоровели — 2749 (101 за последние сутки), на лечении — 2337, умерли 129 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 28,5%.