Рада провалила отмену «карантина выходного дня»

Верховная Рада не приняла постановление, которым рекомендовалось Кабинету министров в течение трех дней отменить «карантин выходного дня». За проект постановления №4381 было отдано 149 голосов на заседании парламента из 226 необходимых.
В документе правительству рекомендовалось разрешить в выходные дни с соблюдением противоэпидемиологических мер:
- прием посетителей в заведениях общественного питания;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.