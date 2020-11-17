Рада провалила отмену «карантина выходного дня»

Верховная Рада не приняла постановление, которым рекомендовалось Кабинету министров в течение трех дней отменить «карантин выходного дня». За проект постановления №4381 было отдано 149 голосов на заседании парламента из 226 необходимых.



В документе правительству рекомендовалось разрешить в выходные дни с соблюдением противоэпидемиологических мер:

прием посетителей в заведениях общественного питания;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.