Рада отказалась отсрочить обязательное применение кассовых аппаратов для предпринимателей

Верховная Рада отказалась отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для предпринимателей с 2021 года на 2022-й. За законопроект № 4313-д сегодня проголосовали всего 17 народных депутатов при необходимых 226 голосах, против — 228.



В документе предлагалось оставить введение РРО с 2021 года для интернет-магазинов, аптек, торговли ювелирными изделиями, секонд-хендов, ресторанов и кафе, турагентств и туроператоров, отелей и учреждений временного размещения, для торговли текстилем (кроме торговли за наличные на рынках), продажи автомобильных запачастей. Авторы законопроекта поясняли, что это рисковые группы товаров.



Перед голосованием глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил предложение о доработке законопроекта.



«Мы должны найти компромисс. Поэтому я предлагаю снять с рассмотрения этот вопрос сегодня, создать рабочую группу и разработать компромиссный законопроект, который бы устроил всех», — сказал он.