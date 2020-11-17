Расследование дела «Роттердам+» продолжается, несмотря на одно из решений суда

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела «Роттердам+». Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ВАКС.



В свою очередь выступавшая истцом в данном деле общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) сообщает, что экс-нардеп и бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак отказался от апелляционной жалобы на решение судьи ВАКС Екатерины Широкой об отказе в восстановлении дела «Роттердам+», ведь дело уже возобновила другая судья ВАКС Оксана Олейник.



В ЦПК напомнили, что в конце сентября судья ВАКС Широкая отказалась возобновлять дело «Роттердам +» по жалобе Чумака, по заявлению которого в свое время открыли уголовное дело. Тогда Чумак обжаловал это решение в Апелляционной палате ВАКС.



Однако в конце октября судья ВАКС Оксана Олейник, по жалобе Никопольского завода ферросплавов, который является потерпевшим по делу, все-таки отменила постановление прокурора САП Виталия Пономаренко о закрытии дела, то есть возобновила его. Ее решение было окончательным и обжалованию не подлежит.



«Поэтому Чумак решил отозвать апелляционную жалобу на решение судьи Широкой, ведь дело "Роттердам +" уже является восстановленным. Суд удовлетворил отказ Чумака от апелляционной жалобы», — пояснили в ЦПК.

Формулу «Роттердам+» НКРЭКУ начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.



В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018-го руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 150 миллиардов гривен из-за необоснованного применения этой формулы. Впоследствии уровень убытков достиг почти 19 миллиардов.



В ноябре 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала фигуранта дела «Роттердам+», бывшего главу Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления НКРЭКУ Владимира Бутовского.



Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.