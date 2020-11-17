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Децентрализация: Рада приняла закон, который предусматривает реорганизацию громад и районов

17 ноября 2020, 17:16

Децентрализация: Рада приняла закон, который предусматривает реорганизацию громад и районов

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает реорганизацию громад и районов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины. За соответствующий законопроект № 3651-д во втором чтении и целом проголосовал 301 народный депутат.

Документом регулируются вопросы реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права, а также окончания полномочий их руководителей.

Также закон регулирует вопросы преемственности относительно имущества, прав и обязанностей громад, территории которых были включены в утвержденные правительством ОТГ, и райсоветов, представлявших общие интересы громад ликвидированных районов.

Кроме того, регулируется вопрос образования и реорганизации районных государственных администраций и предусматриваются особенности их  регистрации.

В середине июля Верховная Рада ликвидировала 490 существующих районов в Украине и создала вместо них 136 новых.

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