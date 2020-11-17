Боевики с начала суток нарушил режим тишины в районе Новотроицкого

Боевики с начала вторника один раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами. Наши защитники неуклонно соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. В течение этого периода, 17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня», — сказано в сообщении.



Противник открывал огонь в районе поселка Новотроицкое из ручного противотанкового гранатомета.



Отмечается, что огонь в ответ украинская сторона не открывала, поскольку вооруженная провокация не представляла угрозы.