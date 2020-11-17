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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября

17 ноября 2020, 23:46

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировано еще 20 смертей от коронавируса и 520 заболевших за сутки. С начала пандемии выявлено 17724 заболевших коронавирусом. Из них 6129 человек выздоровели, а 275 — умерли.

Группировка «ДНР» зарегистрировала 151 новый случай инфицирования коронавирусом, а также 18 смертей вследствие осложнений. Всего формирование признает 9110 случаев инфекции COVID-19., из которых выписаны — 4237 человек, летальных случаев — 830.

В Луганской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Умерли шесть человек. За все время исследований COVID-19 выявлен у 5215 человек. Из них выздоровели — 2749, умерли 129 человек.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано две смерти от коронавируса. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 1694 заболевших COVID-19, из которых 1438 пациентов выздоровели, 126 — умерли.

Политика

МИД Украины отверг озвученные МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны «дезавуировать Минские договоренности».

США призвали Россию открыть пункты пропуска на Донбассе и не препятствовать получению услуг мирными жителями.

РФ отказалась влиять на боевиков «ЛНР» для открытия КПВВ в районе Счастья и Золотого в Луганской области, так как считает, что в сложившейся ситуации виновата Украина.

Боевые действия

Боевикам, пребывающим в запасе незаконных вооруженных формирований «ЛНР», приказано срочно явиться в военкоматы для проверки.

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