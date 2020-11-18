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На Донбассе зафиксировали два новых обстрела

18 ноября 2020, 08:15

На Донбассе зафиксировали два новых обстрела

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что обстрелы зафиксированы вблизи Новотроицкого, где использовался ручной противотанковый гранатомет, и в районе Шумов — автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано, добавили в штабе.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

По подсчетам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с 27 июля зафиксировано в общей сложности 2 425 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 968 взрывов, 49 пролетевших неопределенных боеприпасов, 30 вспышек дульного пламени, 26 осветительных ракет, 1 352 очереди и выстрела.

Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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