Самоизоляция с «Дій вдома»: Аферисты пользуются отсутствием Wi-Fi на КПВВ «Станица Луганская»

На КПВВ «Станица Луганская» до сих пор не возобновлен доступ к WI-FI сети, чем пользуются аферисты. Об этом сообщает организация «Донбасс SOS».



WI-FI доступ к интернету на этом КПВВ был утрачен в результате пожаров в начале октября.



«Аферисты пользуются данной ситуацией и обманывают людей под видом "волонтерской помощи" раздают интернет для установки приложения [для самоизоляции] "Дій вдома". За свою услугу у доверчивых граждан они требуют деньги», — отмечается в сообщении.



При этом бсолютно бесплатно доступ к интернету раздают сотрудники благотварительного фонда «Пролиска», которые находятся на КПВВ с 8:00 до 16:00 каждый день. Их можно отличить по синим жилетам с надписью «Пролиска».



В «Донбасс SOS» напомнили, что установить приложение «Дій вдома» лучше перед запланированной поездкой, а непосредственно на КПВВ его нужно только активировать.



Подробнее о том, как не вестись на обман мошенников на КПВВ можно прочитать здесь.

Для пропуска через КПВВ на подконтрольную Украине территорию нужно дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием мобильного приложения «Дій вдома» или обсервацию.