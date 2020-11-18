Военный погиб в зоне ООС. Прокуратура подозревает сослуживца

В районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины.



Трагедия произошла 16 ноября. Погибший — солдат Горошко Иван Сергеевич, уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения.



Причины гибели выясняются, ведется следствие.



У военнослужащего осталась беременная жена.



Обновлено. По версии следствия, убийство совершил сослуживец Ивана Горошко в состоянии алкогольного опьянения. После этого он пытался обставить произошедшее как суицид. Но следствие изучило улики и пришло к выводу, что произошло убийство. «Учитывая доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения», — отмечает военная прокуратура. Прокуроры проверяют показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.