Военный погиб в зоне ООС. Причины выясняются

В районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины.



Трагедия произошла 16 ноября. Погибший — солдат Горошко Иван Сергеевич, уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения.



Причины гибели выясняются, ведется следствие.



У военнослужащего осталась беременная жена.



«Командование и личный состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины», — сказано в сообщении.