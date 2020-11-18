Корниенко: Рада всегда может продлить закон об «особом статусе» Донбасса

Опция продлить действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях» у Верховной Рады остается. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Опция продлить действующий закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась. По остальному законодательству — его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от "нормандского процесса". Сейчас мы надеемся на встречу советников Нормандской четверки. Мы тут опираемся на дипломатическую составляющую», — сказал Корниенко.



Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года. Срок его действия истек 31 декабря 2019 года. Однако, 12 декабря Рада продлила его действие до конца 2020 года.