Коронавирус на Донбассе: данные за последние сутки

Число заболевших коронавирусом в Донецкой области возросло до 18 257 человек. Из них 7714 пациентов уже выздоровели, а 275 умерли.



Такие данные приводятся на сайте системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.



Там указано, что за сутки на Донетчине выявлено 544 заболевших.



В Луганской области за все время пандемии зарегистрировано 5286 случаев COVID-19. Из них 2836 человек выздоровели, а 130 умерли.



За сутки на Луганщине коронавирус был подтвержден у 71 человека.



Данные о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях в статистику не включены.

Группировка «ДНР» подтверждает 9268 заболевших COVID-19, из которых 4263 человека уже выписаны, а 846 умерли.



«ЛНР» признает 1704 случая заражения, из которых 1453 человека выздоровели, 129 — умерли.



За минувшие сутки в Украине выявили 12496 заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 570 153 заболевших, из них 259 079 человек выздоровели, а 10112 умерли.