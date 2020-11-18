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«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►

18 ноября 2020, 12:58

«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►

Убийство журналиста Игоря Александрова из Славянска в 2001 году получило международный резонанс. Он был первым в Украине сотрудником СМИ, кого признали пострадавшим за профессиональную деятельность.

Георгий Гонгадзе, Павел Шеремет, Олесь Бузина — это лишь самые громкие расправы над работниками медиа в нашей стране. Полный список погибших за свою журналистскую деятельность, к сожалению, больше. С момента гибели Александрова прошло 20 лет, но убийства журналистов в Украине продолжаются, а дела об этих жестоких преступлениях не доводятся до конца.

Недавно в Украине отмечали День работников радио и телевидения. «Новости Донбасса» хотят еще раз напомнить историю Игоря Александрова тем, кто ее знает, и рассказать ее тем, кто впервые слышит об этом журналисте.

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