Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов на коронавирус

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 миллиард гривен на закупку 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду.



Быстрые тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи, отметил премьер.



Еще 900 миллионов пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.



Шмыгаль также напомнил, что 118 миллионов гривен будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей. «Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты», — подчеркнул премьер.