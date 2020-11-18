На Донетчине 90% учеников ходят в школы на фоне пандемии

В Донецкой области без учета оккупированной территории 90% школьников учатся в обычном режиме. Об этом сообщила директор департамента образования и науки ДонОГА Татьяна Сидашева.



По ее словам, в обычном формате работают 430 учреждений среднего образования, которые посещают почти 147 тысяч учащихся.



Сидашева проинформировала, что по смешанной форме учатся 16 тысяч учеников в 63 заведениях. Еще около пяти тысяч учащихся находятся на самоизоляции вследствие выявленных случаев заболевания COVID-19, и учатся дистанционно.



Учреждения внешкольного образования также работают в привычном режиме при условии пребывания не более 20 воспитанников. Все массовые мероприятия проходят в онлайн-режиме, отметила Сидашева.



Вузы и учреждения среднего технического образования начали обучение по смешанной форме, как это предусмотрено рекомендациями Министерства образования и Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.