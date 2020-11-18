Кабмин выделил деньги регионам на обустройство социнфраструктуры для переселенцев

Правительство распределило субвенцию регионам для 243 объекта социальной инфраструктуры с целью улучшения доступности услуг и сервисов для внутренне перемещенных лиц.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабинета министров.



Он отметил, что распределение субвенции для местных бюджетов было необходимо для реализации проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины», которую предоставили европейские партнеры.



Речь идет о восстановлении школ, детских садов, больниц и центров по предоставлению административных услуг.