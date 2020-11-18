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Горняки угледарской шахты почти полгода ждут зарплату

18 ноября 2020, 17:32

Горняки угледарской шахты почти полгода ждут зарплату

Работники шахты им. Сургая, расположенной в Угледаре Донецкой области, не получают заработную плату с июня текущего года. Задолженность составляет почти полтора миллиарда гривен. Сейчас шахтеры не могут добывать уголь из-за отключения электроэнергии. Об этом рассказал директор шахты Сергей Сивцов, передает «Суспільне».

«Откачиваем воду, поддерживаем выработки. Мы стоим в режиме жизнеобеспечения. Учитывая, что вчера был принят законопроект, должно пройти 7-14 дней пока деньги появятся на счетах», - рассказал Сергей Сивцов, указывая, что Рада приняла проект закона, предусматривающий погашение задолженности, после того как горняки устроили забастовку.

По словам директора шахты, как только удастся решить проблемы с энергоснабжением, горняки смогут продолжить работать.

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Угледар
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долги по зарплате
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шахта им. Сургая

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