Горняки угледарской шахты почти полгода ждут зарплату

Работники шахты им. Сургая, расположенной в Угледаре Донецкой области, не получают заработную плату с июня текущего года. Задолженность составляет почти полтора миллиарда гривен. Сейчас шахтеры не могут добывать уголь из-за отключения электроэнергии. Об этом рассказал директор шахты Сергей Сивцов, передает «Суспільне».



«Откачиваем воду, поддерживаем выработки. Мы стоим в режиме жизнеобеспечения. Учитывая, что вчера был принят законопроект, должно пройти 7-14 дней пока деньги появятся на счетах», - рассказал Сергей Сивцов, указывая, что Рада приняла проект закона, предусматривающий погашение задолженности, после того как горняки устроили забастовку.



По словам директора шахты, как только удастся решить проблемы с энергоснабжением, горняки смогут продолжить работать.