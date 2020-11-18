Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►

Молодые переселенцы, которые уехали из Донецка недавно, в 2018-2019 годах, рассказывают о том, почему им пришлось покинуть свои дома. Большинство из них, когда в 2014 году начинался вооруженный конфликт на Донбассе, еще учились в школах. Как они покидали родной город, каким они запомнили неподконтрольный Донецк, как они оценивают помощь Украины переселенцам, чем они занимаются на свободной части Украины и что хотят пожелать молодым людям, проживающим в Донецке и Луганске? Об этом — в видео «Новостей Донбасса».