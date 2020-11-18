Донецкая ОГА: Для пациентов с COVID-19 пока хватает мест в больницах области

В Донецкой области пока нет необходимости в развертывании дополнительных койкомест для лечения больных коронавирусом. Об этом заявил заместитель начальника управления департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко во время брифинга. По его данным, сейчас из 2528 мест загружены чуть больше половины. К тому же, для больных выделят еще 1319 коек.



Педенко сообщил, что в области пока не принято решение о развертывании мобильного госпиталя.



«Департаментом здравоохранения Донецкой ОГА подготовлены расчеты на развертывание мобильного госпиталя на 220 коек с необходимым оборудованием с расчетом на 10 медицинских бригад, которые будут работать в этом госпитале. Одна медицинская бригада состоит из трех врачей, шести медицинских работников среднего звена и трех санитарок. Всего - 12 человек. Пока окончательного решения о развертывании мобильного госпиталя нет», - рассказал чиновник.



Он добавил, что в регионе планируют увеличить число лабораторий для тестирования на COVID-19.



Для госпитализации больных и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в регионе подготовлено 28 учреждений здравоохранения.