Зеленский говорит, что у него по-прежнему COVID-19, но ему уже лучше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, и он продолжает оставаться в режиме самоизоляции.



«Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница "Феофания", - ред.)», - сказал он в своем блоге.



Зеленский отметил, что чувствует себя лучше – вернулось обоняние, температура снижается.

Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице «Феофания» в Киеве. О том, что Зеленский и Ермак заразились коронавирусом стало известно 9 ноября.



Также коронавирус выявили и у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, вице-премьера Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана и министра финансов Сергея Марченко.