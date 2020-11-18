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Зеленский: Украина сможет почти вдвое увеличить количество мест для пациентов с COVID-19

18 ноября 2020, 22:21

Зеленский: Украина сможет почти вдвое увеличить количество мест для пациентов с COVID-19

Украина готова почти в два раза увеличить количество коек больных COVID-19, если понадобится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге на Facebook.

«Сейчас существует 50 тысяч коек для заболевших COVID-19. Сегодня мы готовы, в случае необходимости, оперативно увеличить это количество почти в два раза – до 91 тысяч коек», – сказал он.

Говоря об обеспеченности койками с кислородом, Зеленский отметил, что за прошлую неделю добавлено 5 тысяч коек с централизованным кислородом и концентраторами.

«В планах на эту неделю еще несколько тысяч коек с кислородом», – подчеркнул он.

Президент также напомнил, что дополнительно выделено почти 9 миллиардов гривен для борьбы с COVID-19.

«Это закупка экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи, обеспечение кислородом коек в стационарах всех регионов, приобретение необходимого лабораторного оборудования. Соответствующее решение вчера поддержал парламент», – рассказал Зеленский.

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