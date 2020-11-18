Ряд выплат теперь можно получить без справки о составе семьи

Кабинет министров Украины исключил справку о составе семьи из перечня документов для получения ряда государственных услуг. Такое решение было принято на заседании правительства 18 ноября.



Теперь справка не нужна для получения таких услуг:

Материальная помощь в случае смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих.

Оформление возмещения расходов, связанных с присмотром за ветераном войны.

Оформление выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения с Госспецсвязи.

Выплаты денежной компенсации за аренду жилья лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Продление срока пребывания/продления или сокращения временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Получение военнослужащими жилья или денежной компенсации за жилье.

«Справка о составе семьи потеряла силу с приказом Минсоцполитики еще в 2019 г. и с Постановлением КМУ 2016, но почему-то до сих пор была необходима для получения выплат и других админуслуг», – отметил министр цифровой трансформации (Минцифры) Михаил Федоров в Telegram, комментируя нововведение.