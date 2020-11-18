На Донетчине с начала года полиция занималась 9 журналистскими делами

С начала 2020 года в Донецкой области полиция начала 9 уголовных производств, связанных с препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщает полиция Донетчины.



По результатам проведенного расследования семь закрыты, а по двум ведется следствие.



Правоохранители отмечают, что для оперативной коммуникации с представителями СМИ создана специальная «горячая линия» – сообщать о правонарушениях в отношении журналистов можно по электронной почте.



Право журналиста на профессиональную деятельность в Украине защищено статьей 171 Уголовного кодекса Украины.



Недавно в Украине отмечали День работников радио и телевидения. «Новости Донбасса» рассказывают историю славянского журналиста Игоря Александрова.