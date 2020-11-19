Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе зафиксировали новый обстрел

19 ноября 2020, 08:08

На Донбассе зафиксировали новый обстрел

За минувшие сутки пророссийские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там рассказали, что в районе Марьинки боевики применили стрелковое оружие. Подчеркивается, что выстрелы не несли угрозы, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток по всей линии соприкосновения соблюдался режим тишины.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

С 27 июля, когда на Донбассе начало действовать перемирие, миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 427 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 968 взрывов, 51 пролетевший неопределенный боеприпас, 30 вспышек дульного пламени, 26 осветительных ракет, а также 1 352 очереди и выстрела.

Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:30
«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:41
Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске
09:03
«ЛНР» заявила о новых 16 заболевших и двух умерших от коронавируса
21:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
17:35
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
17:12
Судьба четырех горняков шахты в Донецке остается неизвестной более суток
16:00
«ДНР» запретила использовать камеры видеонаблюдения в общественных местах
11:20
«ДНР» убирает упоминание о гривне из своих «документов»
10:10
«ДНР» зафиксировала 158 заболевших коронавирусом за сутки. 16 человек умерли
09:30
Самоизоляция с «Дій вдома»: Аферисты пользуются отсутствием Wi-Fi на КПВВ «Станица Луганская»
09:20
«ЛНР» заявила о десяти заболевших и трех умерших от COVID-19 за сутки
08:53
Поиск горняков на шахте в Донецке возобновят после исключения вероятности взрыва
все новости
10:30
«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
10:02
Украина инициирует внеочередное заседание в ТКГ — обсудить КПВВ и обмен удерживаемыми
09:57
От коронавируса умерли еще 39 человек в Донецкой области
09:41
Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске
09:26
Палата представителей США проголосовала против возвращения РФ в G8
09:03
«ЛНР» заявила о новых 16 заболевших и двух умерших от коронавируса
08:22
В Украине выявили 13357 заболевших коронавирусом за сутки. Это новый рекорд
08:08
На Донбассе зафиксировали новый обстрел
23:44
На Донетчине с начала года полиция занималась 9 журналистскими делами
22:58
Ряд выплат теперь можно получить без справки о составе семьи
22:21
Зеленский: Украина сможет почти вдвое увеличить количество мест для пациентов с COVID-19
21:45
Зеленский говорит, что у него по-прежнему COVID-19, но ему уже лучше
все новости
ВИДЕО
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
18 ноября, 17:35
«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►
18 ноября, 12:58
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция