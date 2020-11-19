На Донбассе зафиксировали новый обстрел

За минувшие сутки пророссийские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там рассказали, что в районе Марьинки боевики применили стрелковое оружие. Подчеркивается, что выстрелы не несли угрозы, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.



С начала текущих суток по всей линии соприкосновения соблюдался режим тишины.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах не сообщали.



С 27 июля, когда на Донбассе начало действовать перемирие, миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 427 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 968 взрывов, 51 пролетевший неопределенный боеприпас, 30 вспышек дульного пламени, 26 осветительных ракет, а также 1 352 очереди и выстрела.



Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.