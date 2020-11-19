Палата представителей США проголосовала против возвращения РФ в G8

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах «Большой семерки» (G7) и восстановления формата G8 с участием РФ. Об этом сообщает «Голос Америки».



Документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ».



Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, «прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС», полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, «прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии» и «вывела свои войска и вооружения из Приднестровья».



Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам. В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.



Как пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника, президент США Дональд Трамп не планирует проводить саммит G7, отмененный из-за коронавируса. Отмечается, что Вашингтон не разрабатывал ни повестку, ни возможную дату мероприятия. При этом возможно проведение саммита в онлайн-формате, хотя работа в этом направлении также не ведется.