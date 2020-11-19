«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки

За сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 219 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также зарегистрировано 18 смертей — мужчины в возрасте от 58 до 97 лет и женщины в возрасте от 41 до 83 лет. За сутки выписали 164 человека.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 9487 заболевших COVID-19. Из них 4427 человека уже выписаны, а 864 умерли. На лечении остается 4196 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 72 случая пневмоний, что на 7 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 55 пациентов. Всего на лечении находится 1834 человек с пневмониями, из них 504 на кислородной поддержке (+13 за сутки).

На подконтрольной Украине территории Донецкой области подтверждено 18795 случаев COVID-19. Из них 6129 человек выздоровели, а 314 умерли.