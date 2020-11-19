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«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 20 ноября

19 ноября 2020, 11:18

«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 20 ноября

Группировка «ДНР» на один день возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщает «межведомственный штаб» по борьбе с коронавирусом.

КПВВ будет работать с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 до 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие на прохождение обсервации в больнице.

Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении «Еленовки». В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

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Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка» работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Он связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк.

Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.

В Луганской области на данный момент работает только КПВВ «Станица Луганская», где также действуют карантинные ограничения.

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