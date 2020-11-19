В Украине не подтвердили COVID-19 у футболистов сборной после возвращения из Швейцарии

Новые тесты на коронавирус, которые игроки сборной Украины по футболу сдали по возвращению из Швейарии, оказались отрицательными. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.



Процедура сдачи ПЦР-тестов прошла 18 ноября в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Тестирование проводили специалисты украинской лаборатории, сертифицированной УЕФА.



В УАФ отметили, что все результаты отрицательные, в том числе у футболистов «Шахтера» Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.



Заключительный матч Лиги наций Швейцария — Украина отменили 17 ноября, из-за подтвержденного теста на COVID-19 у трех игроков украинской команды. Врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин.



При этом в УАФ отметили, что швейцарская сторона отказалась делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-х игроков команды.



Решение о судьбе матча УЕФА может вынести 20 ноября, сообщает телеканал «Футбол 1».