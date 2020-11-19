США построят военные городки в Мариуполе и Бердянске

США построят военные городки в Бердянске и Мариуполе для подразделений Морской охраны Госпогранслужбы Украины. Проект презентовали в Мариупольском отряде морской охраны, передает пресс-служба ГПСУ.



Проект предусматривает строительство и обустройство по стандартам НАТО в Бердянске и в Мариуполе мест расположения и несения службы особых подразделений Морской охраны — отделов специальных действий. Это обеспечит оперативный выход очередного подразделения в море для выполнения служебных задач.



Кроме модульного городка контейнерного типа в проект также включен капитальный ремонт гидротехнических сооружений и дноочистных работы, и проведение тренингов для персонала по вопросам правоохранительной деятельности на море.



Сметная стоимость проекта 4 млн долларов. Конечная дата реализации — июнь 2021 года.