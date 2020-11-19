Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Руководство музея Революции достоинства и подрядчиков подозревают в хищении 111 миллионов гривен. Проводятся обыски

Обновлено
19 ноября 2020, 13:41

Руководство музея Революции достоинства и подрядчиков подозревают в хищении 111 миллионов гривен. Проводятся обыски

Обыски в помещениях Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта, проводит полиция Киева под процессуальным руководством прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения согласно.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Руководство музея заключило договоры на почти 150 миллионов гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 миллионов гривен.

«Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах», — заявили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).


Обыски прошли в помещении музея и в квартире директора Игоря Пошивайло. Он рассказал, что следователи изъяли носители информации, в частности жесткий диск, где хранилась вся информация о музее, и документацию о финансово-хозяйственной деятельности.

По словам Пошивайло, изъятие жесткого диска было неправомерным, потому что в решении суда говорится об изъятии документации, а электронные носители этим не являются.

ТЕГИ

Организации
СБУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:57
Муфтий: Боевики закрыли мечети на Донбассе, которые были не согласны с их требованиями
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 ноября
18:10
В ТКГ снова не удалось договориться об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»
17:22
«ДНР» начала прием заявок на российское гражданство среди иностранцев
12:56
Украина откроет сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» в середине декабря
11:18
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 20 ноября
10:30
«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:41
Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске
09:03
«ЛНР» заявила о новых 16 заболевших и двух умерших от коронавируса
21:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
17:35
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
17:12
Судьба четырех горняков шахты в Донецке остается неизвестной более суток
все новости
08:12
В Украине впервые выявлено более 14500 заболевших коронавирусом за сутки
23:57
Муфтий: Боевики закрыли мечети на Донбассе, которые были не согласны с их требованиями
23:17
Кравчук: Украина подала списки из 11 человек на обмен
22:55
Минобороны: С начала боевых действий на Донбассе остается неизвестной судьба 69 военных
22:13
В Москве задержали экс-члена Партии регионов по подозрению в контрабанде скифского золота
21:44
Следователя СБУ подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов у арестованного россиянина
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 ноября
20:38
В «ДНР» заявили, что главное условие обмена пленными — принятие «дорожной карты»
19:00
Минздрав: Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19
18:13
В ЕС заявили, что признание РФ «документов» «Л/ДНР» на автомобили противоречит Минским соглашениям
18:10
В ТКГ снова не удалось договориться об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»
18:02
Боевики ранили военного под Авдеевкой, заявил штаб ООС
все новости
ВИДЕО
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
18 ноября, 17:35
«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►
18 ноября, 12:58
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция