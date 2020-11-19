Руководство музея Революции достоинства и подрядчиков подозревают в хищении 111 миллионов гривен. СБУ проводит обыски

Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Руководство музея заключило договоры на почти 150 миллионов гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 миллионов гривен.



«Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах», — заявили в СБУ.



Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).





Обыски прошли в помещении музея и в квартире директора Игоря Пошивайло. Он рассказал, что следователи изъяли носители информации, в частности жесткий диск, где хранилась вся информация о музее, и документацию о финансово-хозяйственной деятельности.



По словам Пошивайло, изъятие жесткого диска было неправомерным, потому что в решении суда говорится об изъятии документации, а электронные носители этим не являются.