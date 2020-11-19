Вопрос открытия КПВВ на Донбассе рассматривают на внеочередном заседании в ТКГ

В 14:00 началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контрактной группы. Основным вопросом для обсуждения является разблокирование работы КПВВ на Донбассе.



Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.



По всей видимости, речь пойдет о начале пропуска через новые КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области. Открытие этих пунктов пропуска должно было состояться 10 ноября, но по факту этого не произошло — поддерживаемая Россией группировка «ЛНР» отказалась открыть пункты пропуска со своей стороны.



Стороны не смогли согласовать технические вопросы, которые касаются движения автобусов и личного транспорта через КПВВ.



11 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе передала российской стороне и ОБСЕ свои предложения по решению технических вопросов работы КПВВ «Счастье» и «Золотое», но ответа так и не получила. Поэтому Киев предложил созвать внеочередное заседание сегодня.



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Сейчас на Донбассе из 7 КПВВ ежедневно работает только пункт пропуска «Станица Луганская», а КПВВ «Новотроицкое» — по понедельникам и пятницам.