Коронавирус в Луганской области: 99 заболевших и трое умерших за сутки

За минувшие сутки в Луганской области выявлено 99 заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.



География новых случаев: Лисичанск — шесть, Рубежное — четыре, Северодонецк — 43, Белокуракинский район — три, Марковский — два, Новоайдарский — два, Новопсковский — шесть, Попаснянский — шесть, Сватовский — 22, Станично-Луганский — три, Старобельский — один.



Также за день зарегистрировано три смерти, вызванных коронавирусом. Умерли 64-летняя женщина и 71-летний мужчина из Попаснянского района, а также 69-летний мужчина из Кременского района.



За все время пандемии коронавирус на подконтрольной Украине части Луганщины подтвержден у 5385 человек. Из них 2922 пациента выздоровели, а 133 умерли.