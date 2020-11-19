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На Луганщине назначили повторные выборы поселкового головы, несмотря на решение суда

19 ноября 2020, 16:39

На Луганщине назначили повторные выборы поселкового головы, несмотря на решение суда

В поселке Марковка Старобельского района на Луганщине местные выборы повторно признаны такими, которые не состоялись. Об этом сообщает «Укринформ».

По результатам голосования 25 октября поселковым головой повторно избрали Игоря Дзюбу. Территориальная избирательная комиссия подписала соответствующий протокол.

«Но результатами выборов не все остались довольны. А именно: соответствующие силы, находясь вне территории, имея на месте своих "профессиональных исполнителей", постоянно пытаются повлиять на свободное волеизъявление жителей Марковской общины», — заявил в комментарии журналистам действующий поселковый голова Марковки Игорь Дзюба.

4 ноября Марковская ТИК приняла постановление № 61 «О признании выборов Марковского сельского головы такими, которые не состоялись и назначении повторных выборов». Постановление было признано незаконным сначала Луганским окружным административным судом (Северодонецк), а впоследствии Первым апелляционным административным судом (Краматорск).

Однако ТИК снова признала выборы недействительными и назначила повторное голосование на новую дату — 17 января 2021 года. На вопрос пойдет ли он на эти выборы, Дзюба заверил, что они не состоятся из-за их незаконности. Кроме того, по его словам, председательница ТИК приняла это решение единолично, без проведения заседания комиссии.

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