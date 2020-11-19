Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову запрещен въезд в Украину сроком на 3 года за незаконное посещение аннексированного Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



В аэропорт «Борисполь» Гребенщиков прибыл рейсом из Минска. В разговоре с пограничниками он сообщил, что в Украину прибыл для участия в телевизионных съемках.



В ГПСУ выяснили, что Гребенщиков ранее ездил на съемки в Крым в обход официальных пунктов пропуска. Так, он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на оккупированную территорию и выезда из нее.



«В то же время россиянин наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог», — говорится в сообщении.



Актеру запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года и отправили обратным рейсом в Беларусь.