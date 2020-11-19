Минздрав: Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19

Украина готовится к подписанию в начале декабря Соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



«Глобальная программа COVAX определила дальнейший план действий по поставке будущей вакцины против COVID-19 в Украине. До 27 ноября будет подписано техническую потребность от Украины. Следующий шаг — подписание условий сотрудничества до 7 декабря», — сообщили в Минздраве.



Так, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, планируется, что Украина будет получать будущую вакцину против COVID-19 несколькими траншами.



«Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1 млн 200 тысяч доз. Приоритетной группой риска, подлежащей проведению прививок против коронавирусной болезни на первой волне получения вакцин, определены работников здравоохранения», — сообщил он.



Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.



По его словам, курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, которая состоит из двух доз, будет стоить 14 долларов — это почти 400 гривен.



ВОЗ прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19, в количестве, эквивалентном 20% населения, в втором квартале 2021 года.