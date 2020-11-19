Следователя СБУ подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов у арестованного россиянина

Государственное бюро расследований направило в суд дело следователя Службы безопасности Украины из Краматорска Олега Баралея, подозреваемого в вымогательстве взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.



Олег Баралей — 26-летний следователь второго управления СБУ в Донецкой области. До недавнего времени он расследовал дело россиянина Владислава Зинченко, пишет интернет-издание «Ґрати».



Согласно материалам дела, в сентябре 2019 года жительница Славянска Наталья Васюкова рассказала оперативному следователю, что в Донецке находится ее знакомый Владислав Зинченко. Женщина сообщила, что он сбежал туда из России, где его ищет полиция за распространение наркотиков.



Васюкова, по данным следствия, попросила оперативника СБУ оформить своему знакомому фальшивый украинский паспорт на чужое имя. За это, по данным спецслужбы, она пообещала вознаграждение 800 тысяч российских рублей.



Сотрудник СБУ согласился, получил деньги и 19 ноября 2019 года миграционная служба в Славянске выдала Зинченко паспорт. Позже в этот же день он и Васюкова были задержаны, а потом арестованы.



Следователь СБУ Олег Баралей из Краматорска объявил Васюкову подозрение в даче взятки должностному лицу группой лиц и незаконном завладении паспортом (часть 3 статьи 369, часть 2 статьи 28, часть 3 статьи 357 Уголовного кодекса).



А через год, в сентябре 2020 года,Баралей был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в крупном размере (часть 3 статьи 368). По версии ГБР, он предложил Васюкову за 30 тысяч долларов изменить статью на более мягкую, а также вернуть ему арестованное имущество и документы.



24 сентября Печерский суд Киева отправил следователя под домашний арест, а потом отстранил его от службы. 19 ноября ГБР сообщило, что следствие по делу Баралея завершено, и обвинительный акт направлен в суд.



Адвокат подозреваемого Евгений Ковалев, сказал «Ґратам», что его клиент не признает вину. По версии защиты, он стал жертвой провокации Васюкова.



«Почему? Потому что он является гражданином Российской Федерации. В Российской Федерации он находится в официальном розыске по сбыту наркотических средств... Чтобы уйти от ответственности, он устроил такие вещи», — сказал Ковалев.



Адвокат самого Васюкова Александр Кодиевский отказался комментировать «Ґратам» дело следователя СБУ, ссылаясь на тайну досудебного расследования.



Дело следователя Баралея будет рассматривать Краматорский горрайонный суд. Дата подготовительного заседания пока не назначена.