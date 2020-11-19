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В Москве задержали экс-члена Партии регионов по подозрению в контрабанде скифского золота

19 ноября 2020, 22:13

В Москве задержали экс-члена Партии регионов по подозрению в контрабанде скифского золота

Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца экс-члена Партии регионов Украины, бывшего депутата Одесского горсовета Олега Маркова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Его подозревают в контрабанде золотых изделий, представляющих историческую ценность.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через границу России культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Источник ТАСС рассказал, что Марков был задержан на территории одного из бизнес-центров в центре Москвы по подозрению в сбыте золотых изделий периода Железного века.

«Московский комсомолец» без ссылки на источник сообщает, что экс-депутата задержали в отделении банка на территории «Москвы-сити», где он должен был передать товар покупателю. По информации газеты, у Маркова изъяли амфору, медальон с изображением античных героев и золотые пластины в виде оленя и льва, принадлежавшие древним скифам. Их стоимость может составлять сотни тысяч евро.

Олег Марков — брат экс-главы украинской партии «Родина» Игоря Маркова. Он был депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов. В 2013 году его брата Игоря арестовали в Одессе по обвинению в хулиганстве по обвинению в избиении участников митинга против открытия памятника Екатерине, которое произошло в 2007 году. После этого и вызова на допрос по делу о штурме УМВД в Одессе в октябре 2013 года Олег Марков уехал из Украины. Его объявили в розыск за участие в массовых беспорядках, но Россия отказалась выдать его Киеву.

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