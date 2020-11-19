Минобороны: С начала боевых действий на Донбассе остается неизвестной судьба 69 военных

С начала боевых действий на Донбассе остается неизвестной судьба 69 пропавших военных. Об этом сообщили в Кадровом центре Вооруженных сил Украины Минобороны, передает «Радио Свобода».



«По данным персонального учета потерь личного состава ВСУ с начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составило 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11.2020 остаются разысканы 69 человек», — говорится в ответе кадрового центра ВСУ Минобороны.



По данным ООН, с апреля 2014-го по 31 июля 2020 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.