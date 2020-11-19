Кравчук: Украина подала списки из 11 человек на обмен

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами, которые включают 11 человек. Об этом в интервью «Громадському» сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



«Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим», — сказал Кравчук.



По его словам, план украинской делегации состоит в том, чтобы обменять тех людей, списки которых подготовлены, затем действовать по принципу «всех на всех» и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

В группировке «ДНР» заявили, что готовы пойти на обмен удерживаемыми лицами в случае принятие переговорщиками в ТКГ «дорожной карты» по Донбассу.



Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что удерживаемыми лицами между Украиной и «ЛДНР» может состояться 24 декабря 2020 года.