Муфтий: Боевики закрыли мечети на Донбассе, которые были не согласны с их требованиями

На Донбассе все неподконтрольные или не согласны с требованиями боевиков мечети были закрыты, а те, что согласились находиться под контролем группировок «Л-ДНР», работают. Об этом в эфире «Громадського радио» заявил муфтий Саид Исмагилов.



По его словам, мусульмане, находящиеся на оккупированных территория посещают те мечети, которые очень тщательно контролируются «МГБ ДНР».



Мечеть, в которой работал Саид Исмагилов, была закрыта два года назад.



«Нет, ее не открыли, уже более двух лет [мечеть] стоит абсолютно закрытой. Мы даже не знаем в каком состоянии она внутри. Она была опечатана после обыска и обвинения общины в работе на украинскую разведку. После того как громаду обвинили в экстремизме, имам и человек, находившийся в мечети во время обыска были вызваны в "МГБ ДНР"», — рассказал он.



По словам Саида, после допроса с них взяли подписку о невыезде. Мечеть после обыска опечатали, она не функционирует.