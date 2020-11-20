В Украине впервые выявлено более 14500 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине выявлено 14575 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За отчетный период выздоровели 7845 человек, а 229 скончались.



Всего в стране выявили 598 085 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 274 324 человека, а умерли 10 598.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.