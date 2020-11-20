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На Донбассе рассказали о новых обстрелах

20 ноября 2020, 08:42

На Донбассе рассказали о новых обстрелах

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там напомнили, что в результате выстрелов в пригороде Авдеевки вчера был ранен украинский военный.

Также в районе Авдеевки боевики применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружена «работа вражеского снайпера».

За текущие сутки, 20 ноября, украинская сторона зафиксировала одну «вооруженную провокацию» в районе Шум — боевики применили стрелковое оружие. В результате обстрела никто не пострадал.

В свою очередь группировка «ДНР» обвинила украинских военных в том, что сегодня утром они выпустили противотанковую ракету по району села Спартак под Донецком.

Боевики «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

С 27 июля, когда на Донбассе начало действовать перемирие, миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2435 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 970 взрывов, 51 пролетевший неопределенный боеприпас, 32 вспышки дульного пламени и 26 осветительных ракет, а также 1356 очередей и выстрелов. 

Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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