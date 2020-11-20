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«ЛНР»: За сутки один человек умер, еще 9 заболели COVID-19

20 ноября 2020, 09:13

«ЛНР»: За сутки один человек умер, еще 9 заболели COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 9 заболевших COVID-19 и один летальный случай. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ЛНР».

Группировка не приводит географию новых выявленных случаев, а также другие подробности.

По состоянию на 20 ноября «ЛНР» признает 1720 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1480 человек выздоровели, 132 — умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине выявлено 14575 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. 

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