«ЛНР»: За сутки один человек умер, еще 9 заболели COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 9 заболевших COVID-19 и один летальный случай. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ЛНР».



Группировка не приводит географию новых выявленных случаев, а также другие подробности.



По состоянию на 20 ноября «ЛНР» признает 1720 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1480 человек выздоровели, 132 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине выявлено 14575 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.